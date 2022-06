Regina Dahl ist die erfahrenste Triathletin des BSV. FOTO: npb Saisonauftakt in Lübeck Triathlon-Landesliga: Borener Damen streben erneut Podiumsplatz an Von Niels-Peter Binder | 16.06.2022, 15:33 Uhr

Startschuss am Sonntag in der Hansestadt: Die Männer des Borener SV gehen bereits in ihre zehnte Saison in dieser Klasse.