Conny Nissen an einem Wendepunkt der Radstrecke. Foto: privat up-down up-down Triathlon-Landesliga in Schenefeld Frauen des Borener SV festigen den zweiten Tabellenplatz Von shz.de | 04.07.2023, 15:43 Uhr

Auch die Frauen des TSV Schleswig klopfen oben in der Tabelle an. In der Einzelwertung belegen Conny Nissen und Kerstin Günter die Plätze zwei und drei.