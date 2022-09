Premiere des Devil‘s Loop 2021: Der Teufel feuert die spätere Zweite Sina Jacobsen (Nr. 62) an. Foto: Peter Schmidt up-down up-down Ultralauf Die „teuflische“ Herausforderung: 2. Devil’s Loop im Langenberger Forst Von Niels-Peter Binder | 06.09.2022, 16:24 Uhr

Einmalig im Norden ist die „teuflische“ Herausforderung beim Devil’s Loop: Mehr als 160 Läuferinnen und Läufer wollen am Sonnabend im Langenberger Forst in Nordfriesland so viele 6,66-km-Runden schaffen wie möglich.