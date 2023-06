Der Hallig-Dreeathlon lockt mit einer besonders reizvollen Strecke. Foto: Peter Schmidt up-down up-down Ausdauersport SV Enge-Sande lädt zum Hallig-Dreeathlon und zum Mittsommerlauf Von Jan Wrege | 06.06.2023, 21:25 Uhr

Schlag auf Schlag geht es beim SV Enge-Sande mit zwei attraktiven Ausdauer-Events. Am Freitagabend um 18 Uhr startet in Langenhorn der 16. Hallig-Dreeathlon und am Sonnabend kommender Woche (17. Juni) in Enge-Sande der 1. Mittsommerlauf.