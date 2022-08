Rote Übermacht im Dörpumer Strafraum: Luca Meyran erzielt das 1:4, Lasse Möllgard (r.) kann nicht eingreifen. FOTO: Jan Wrege up-down up-down Fußball-Landesliga Wie der SV Dörpum im Derby gegen Schleswig IF unter die Räder geriet Von Jan Wrege | 21.08.2022, 19:32 Uhr

Auch das dritte Spiel in der Fußball-Landesliga ging für den SV Dörpum verloren, während Schleswig IF im Duell der Aufsteiger mit dem 6:1 (4:1) in Nordfriesland eine tolle Auswärts-Premiere feierte.