Knapp verpasst: Dörpums Stürmer Thies Borchardt (M.) rutscht hier am Querpass von Momme Petersen (hinten li.) vorbei, Brunsbüttels Torhüter Jesse Melzer muss nicht eingreifen. Foto: Wolfgang Pustal

Fußball-Landesliga SV Dörpum spielt wieder mit um den Klassenerhalt Von Wolfgang Pustal | 13.11.2022, 19:39 Uhr

Der SV Dörpum feierte in der Fußball-Landesliga Schleswig seinen zweiten Heimsieg in Folge. Mit 2:0 (0:0) besiegte der Aufsteiger im Kellerderby nach einer beeindruckenden und souveränen zweiten Halbzeit den BSC Brunsbüttel und zog damit in der Tabelle an den Gästen vorbei.