Der Dörpumer Momme Petersen (r.) im Zweikampf mit Sven Thomsen vom TSV Kropp. Foto: Jürgen Sieg
Fußball-Landesliga SV Dörpum holt Punkt in Kropp und verliert Kapitän Lars Peretzke Von Jan Wrege | 12.03.2023, 16:41 Uhr

Der SV Dörpum hat in der ersten Partie des Jahres in der Fußball-Landesliga mit einem 1:1 in Kropp einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf geholt. Allerdings fällt nun Kapitän und Abwehrstratege Lars Peretzke wochenlang aus.