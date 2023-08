Pferdesport Stall Leichle lädt zum Showjumping Event in Schnarup-Thumby Von sh:z | 14.08.2023, 17:31 Uhr Top-Reiter wie Hannes Ahlmann schätzen die optimalen Bedingungen beim Showjumping Event in Schnarup-Thumby. Foto: ACP Pantel up-down up-down

Hochklassigen Pferdesport von Profis, Wettbewerbe für den reiterlichen Nachwuchs und ein buntes Rahmen-Programm will der Stall Leichle an fünf Tagen beim 3. Showjumping Event in Schnarup-Thumby bieten.