Die Luftpistolenschützen des VfB Schuby. Foto: privat up-down up-down Schießsport Unbesiegt zum Titel: Sportschützen des VfB Schuby Verbandsliga-Meister Von Holger Petersen | 14.03.2023, 16:49 Uhr

Das Luftpistolenteam aus Schuby sicherte sich souverän Platz eins in der Spielklasse, verpasste dann aber in der Relegation den Aufstieg in die 2. Bundesliga Nord.