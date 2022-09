Teike Carstensen vom Ausrichter RuFV Obere Arlau gehört zu den Favoritinnen beim Hauptspringen des großen Reitturniers am Wochenende in Behrendorf. Foto: Speedphotos.de up-down up-down Sportprogramm am Wochenende Reiten, Rudern, Fußball - das ist los in Nordfriesland Von Jan Wrege | 29.09.2022, 14:35 Uhr

Während die höherklassigen Fußballer in Nordfriesland endlich die Wende zum Besseren schaffen wollen, steigt am Wochenende ein hochkarätiges Reitturnier in Behrendorf. Die Friedrichstädter Rudergesellschaft veranstaltet eine große Regatta auf dem Westersielzug. Die besten Handballerinnen und Handballer spielen diesmal alle auswärts.