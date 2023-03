Schlagerspiel in der Oberliga: Die Fußballerin des Jahres Nicole Ebsen (l.) will mit dem SV Frisia 03 den überragenden Angriff des Spitzenreiters Kieler MTV stoppen. Foto: Jan Wrege up-down up-down Sporttipps So viel Brisanz steckt im Sport-Wochenende in Nordfriesland Von Jan Wrege | 30.03.2023, 13:00 Uhr

Nordfriesland erwartet ein besonderes Sportwochenende mit brisanten Derbys der Fußballer in Husum und der Handballer in Bredstedt. Und in Risum-Lindholm steigt das Gipfeltreffen in der Fußball-Oberliga der Frauen.