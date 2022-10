Kim-Merle Köster ist nach ihrer Baby-Pause wieder ins Training eingestiegen und feiert beim Oberliga-Tabellenführer Bredstedter TSV möglicherweise schon im Spitzenspiel gegen HT Norderstedt ihr Comeback. Foto: Wolfgang Zamow/Archiv up-down up-down Sportprogramm am Wochenende Schwieriges Trainer-Debüt im Fußball und Schlagerspiel im Frauen-Handball Von Björn Gutt/Jan Wrege | 27.10.2022, 14:34 Uhr

Große Herausforderung für das neue Trainer-Duo des Fußball-Oberligisten SV Frisia 03 Risum-Lindholm: Die Mannschaft von Leif Johannsen und Carsten Andresen hat Meister SV Todesfelde zu Gast. Auch im Handball gibt es ein Highlight an diesem Wochenende in Nordfriesland: In der Frauen-Oberliga empfängt der Spitzenreiter Bredstedter TSV den Tabellenzweiten HT Norderstedt.