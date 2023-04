Schiri, das war doch kein Elfmeter! Falk Schmidt lässt sich von den Protesten von Albion Muli, Noel Kurzbach, Hassan Hariri und Kapitän Finn Lorenzen aber nicht umstimmen. Foto: Michael Staudt up-down up-down Fußball-Oberliga Elfmeter in der Nachspielzeit: Später Schock für den SC Weiche Flensburg 08 II Von Ulrich Schröder | 22.04.2023, 18:01 Uhr

Bis weit in die Nachspielzeit hinein schnupperten die Oberliga-Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 II an einer Überraschung – am Ende stand aber eine bittere 1:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den FC Kilia Kiel.