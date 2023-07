Der Einsatz von Marcel Cornils (re., hier im Duell mit Lasse Rosenboom von Holstein Kiel) am Freitag ist fraglich. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Erste Runde im Fußball-Landespokal Duell der Regionalligisten: SC Weiche Flensburg 08 zu Gast bei Aufsteiger FC Kilia Kiel Von Ulrich Schröder | 13.07.2023, 13:00 Uhr

Das erste Pflichtspiel steht an: Am Freitag (19 Uhr) sind die Regionalliga-Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 in der ersten Pokalrunde beim Liga-Rivalen FC Kilia Kiel gefordert.