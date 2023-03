Gute Haltungsnoten, aber leider kein Tor: Angreifer Christopher Kramer bei der Niederlage in Lohne. Foto: Frank Wenzel up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord SC Weiche Flensburg 08 trifft auf einen Gegner im Abstiegskampf: Atlas Delmenhorst kommt Von Ulrich Schröder | 23.03.2023, 17:30 Uhr

Der SC Weiche Flensburg 08 hat das erste Spiel in der Fußball-Regionalliga mit dem neuen Trainer Benjamin Eta verloren – und will am Sonnabend (13.30 Uhr) gegen den SV Atlas Delmenhorst nun „Dinge besser machen.“