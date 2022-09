Marcel Möller will mit DHK Flensburg die ersten Punkte holen. Foto: Michael Staudt up-down up-down Handball 3. Liga Darum macht sich Marcel Möller keine Sorgen um „seinen“ DHK Flensburg Von Jörn Saemann | 23.09.2022, 12:49 Uhr

Mit drei Niederlagen sind die Drittliga-Handballer von DHK Flensburg in die Saison gestartet, zuletzt gab es ein 28:35 beim TSV Altenholz. Am Sonnabend kommt der Tabellenzweite HSG Ostsee in die Idraetshalle.