2. Handball-Bundesliga Frauen Ronja Lauf und der TSV Nord Harrislee: Das große Plus ist der Zusammenhalt Von Jörn Saemann | 06.10.2022, 17:07 Uhr

4:2 Punkte – das kann sich sehen lassen. Nach einer Woche Pause greifen die Handballerinnen des TSV Nord Harrislee wieder in den Spielbetrieb der 2. Bundesliga ein. Gegner ist am Sonnabend (18.30 Uhr) in der Holmberghalle der SV Werder Bremen.