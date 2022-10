Kraftvoll und durchsetzungsstark: Frisia-Stürmerin Mara Neumann (li.) will am Sonabend auch ihre Gegenspielerinnen vom TSV Klausdorf unter Druck setzen. Foto: Wolfgang Pustal up-down up-down Sporttipps am Wochenende Richtungsweisende Fußballspiele und ein Nachtmarathon in Nordfriesland Von Wolfgang Pustal | 20.10.2022, 12:00 Uhr

Im Fußball wird es herbstlich: Die Plätze werden tiefer, die Spiele kämpferischer, denn es geht auf den Jahresendspurt zu. Niemand will die Winterpause auf einem Abstiegsplatz verbringen. Das gilt für vor allem für die Herren. Die Frauen des SV Frisia 03 Risum-Lindholm stehen erneut vor einem Spitzenspiel. In Klintum steigt der 3. Floose-Nachtmarathon, in Süderlügum der Seniorenvergleich im Reiten.