Kapitän Jens Homrighausen und seine Crew hatten es schwer beim Team Relay in der Regionalliga. Foto: sh:z Triathlon Harter Kampf auf kurzer Strecke für NF-Triathleten Von Jan Wrege | 03.07.2023, 17:58 Uhr

Die Triathleten des Teams Südtondern belegten beim Regionalliga-Wettkampf in Schenefeld den 13. Rang. In der Landesliga kamen die Südtondern-Frauen auf Rang vier und das Mixed-Team landete den dritten Sieg in Folge.