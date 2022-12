Genau gesagt ist es ein beim 2:0 über den SC Poppenbüttel erlittener "Pferdekuss" (schwere Oberschenkelprellung), der Marcel Plewka in die Knie zu zwingen droht. Die medizinische Abteilung tut ihr Bestes, den blau-roten Knutschfleck wieder von der Haut zu wischen, zumal der für Plewka eingewechselte Mike Pegel im Urlaub weilt. Dreimal nacheinander vom Erfolg geküsst wäre TSV-Trainer Thorsten Zessin bei diesen Begleitumständen schon über einen Punkt froh. Vater Walter, der sich bald als Manager zurückziehen möchte, sieht positive Tendenzen, egal wie es ausgeht: "Man kann spielerische Fortschritte sehen und, dass etwas zusammenwächst." Die in den vergangenen Monaten vergraulten Fans lassen sich nun zahlreicher im Elbestadion blicken. Zessin senior: "Die Anstoßzeit sonntags um 11.30 Uhr kommt gut an."

Nachdem der TSV Uetersen zu den Wedeler Opfern zählte und dann in Blankenese unentschieden spielte, wirds nach Ansicht von Peter Ehlers wieder Zeit für drei Punkte. "Der Druck ist da, jetzt nicht den Anschluss nach oben zu verpassen", sagt der Uetersener Trainer vor dem Heimtreffen gegen den SC Alstertal-Langenhorn. Die Hoffnungen ruhen auf Philipp Ehles, der sich gegen Wedel verletzt hatte, nun aber wieder eine Option (für Till Mosler/Schulterprellung) darstellt.

Interessant ist, dass sich neben "Scala" auch der SC Poppenbüttel und Blau-Weiß 96 Schenefeld als starke Aufsteiger der vergangenen Saison im unteren Tabellenbereich bewegen. Die Schenefelder führen das auf gravierende personelle Sorgen zurück, die sie auch zum Gastspiel bei Spitzenreiter TSV Sasel begleiten. Gar sieglos sind die Poppenbütteler, was TBS Pinneberg Hoffnung macht, morgen auf der Bültenkoppel bestehen zu können.