Sporttipps für Nordfriesland Oberliga-Absteiger kämpfen im Husumer Derby um den Anschluss Von Jan Wrege und Ingo Breuel | 14.09.2023, 16:00 Uhr Der Husumer Flemming Westensee (r.) im Zweikampf mit Frisia-Kapitän Marvin Bruhn. Am Sonnabend treffen beide Derby erneut aufeinander. Foto: Brigitte Petersen up-down up-down

Spannende Derbys im Fußball und im Handball, Bezirksmeisterschaften in der Leichtathletik und ein Breitensport-Triathlon stehen am Wochenende auf dem Programm für den Sport in Nordfriesland.