Leve Paysen vom TSV RW Niebüll beim Hochsprung der Titelkämpfe in Leck. Foto: Thomas Jensen Leichtathletik-Kreismeisterschaften Nordfrieslands jüngste Leichtathleten auf gutem Weg Von Thomas Jensen | 01.09.2022, 15:00 Uhr

Die Leichtathletik in Nordfriesland ist sehr lebendig. Die älteren Aktiven fahren schon zu Deutschen Meisterschaften und der Nachwuchs macht auch Hoffnung: Bei den Kreismeisterschaften der Jüngeren und Jüngsten in Leck und in Drelsdorf waren jeweils rund 50 Jungen und Mädchen am Start und machten mit guten Leistungen auf sich aufmerksam.