Zuletzt jubelte der Husumer SV am 12. November 2022 über einen Oberliga-Sieg. Marvin Matthiesen (r.) erzielte damals das das Tor des Tages zum 1:0-Erfolg gegen den SC Weiche Flensburg 08 II. Foto: Brigitte Petersen up-down up-down Sportprogramm NF-Teams unter Erfolgsdruck im Abstiegskampf der Oberliga Von Björn Gutt / Ingo Breuel | 24.02.2023, 14:05 Uhr

In der Fußball-Oberliga geht der Abstiegskampf für die nordfriesischen Vereine weiter. Der Husumer SV bestreitet sein erstes Spiel in diesem Jahr beim SV Grün-Weiß Siebenbäumen, der SV Frisia 03 Risum-Lindholm hofft bei Inter Türkspor Kiel auf Punkte. In der Oberliga-Meisterrunde wollen die Bredstedter Handballerinnen die Tabellenspitze bei der SG Hamburg-Nord verteidigen.