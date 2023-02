Der Ostenfelder Jorge Fülbier (links) kommt mit der A-Jugend der SG Flensburg-Handewitt zum Gastspiel gegen Potsdam in die Heimathalle. Foto: Jan Kirschner up-down up-down Nordfrieslands Sport am Wochenende Abstiegskampf, Meisterrunde und ein Jugend-Spitzenspiel Von Jan Wrege / Ingo Breuel | 16.02.2023, 14:00 Uhr

Für Nordfrieslands Sportler stehen am Wochenende wichtige Termine auf dem Plan. Die Fußballer des SV Frisia 03 Risum-Lindholm steigen wieder in den Abstiegskampf der Oberliga ein. Die Handballerinnen des Bredstedter TSV starten in die Meisterrunde. In Ostenfeld trifft die A-Jugend der SG Flensburg-Handewitt auf den VfL Potsdam.