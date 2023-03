Mats Brauer vom TSV Rotweiß Niebüll wurde M13-Kreismeister im Hochsprung. Foto: Thomas Jensen up-down up-down Leichtathletik Nationale Klasse und starker Nachwuchs bei Kreismeisterschaften Von Thomas Jensen | 20.03.2023, 19:44 Uhr

Als vorletzte Leichtathletik-Kreismeisterschaft in der Halle standen die Wettkämpfe für die U14 bis U20 sowie für die Erwachsenen und Senioren an, die in Bredstedt landesoffen ausgerichtet wurden. Die Beteiligung fiel mit rund 100 Aktiven geringer aus als gehofft, dafür gab es einige bemerkenswerte Leistungen.