Triathlon Mia Söth und Lukas Schnödewind die Schnellsten in Wanderup Von Niels-Peter Binder | 30.08.2022, 12:43 Uhr

Zur 15. Auflage des Wanderup-Triathlons passte wieder alles so, wie es die Triathlonfreunde am spätsommerlichen Ausdauerdreikampf am Badesee der Geestgemeinde schätzen gelernt haben.