Der große Moment: Landesmeister! Die Fußballer von Flensburg 08 mit Meistertafel und Maskottchen. Foto: privat up-down up-down Vor 50 Jahren Landesmeister Teddy, Hanni und die anderen: Als die Fußballer von Flensburg 08 die Massen ins Stadion lockten Von Jan Kirschner | 09.05.2023, 13:08 Uhr

Vor 50 Jahren wurden die Fußballer von Flensburg 08 Landesmeister. Erinnerungen an eine Zeit, in der die Zuschauer noch in Massen ins Stadion strömten.