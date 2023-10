Schwimmen Lernen von den Besten - Niebüller beim Weltcup in Berlin Von Jan Wrege | 12.10.2023, 15:26 Uhr Fine Domeyer bestritt beim Weltcup in Berlin ein Rennen über 100 m Brust. Foto: Theresa Dutzi up-down up-down

Ein Trio vom TSV Rotweiß Niebüll war beim Schwimm-Weltcup in Berlin am Start. In der heimischen Halle waren die Niebüller bei den Staffel-Landesmeisterschaften der Jugend erfolgreich.