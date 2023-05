Alle Altersgruppen sind gemeinsam unterwegs. Foto: Niels-Peter Binder up-down up-down Laufklassiker an der Schlei Über 400 Anmeldungen für den 5. Schleswiger VR-Bank-Stadtlauf Von Niels-Peter Binder | 10.05.2023, 11:26 Uhr

Auch Ministerpräsident Daniel Günther will am Sonntag in Schleswig seine Laufschuhe schnüren.