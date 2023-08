Sporttipps zum Wochenende Laufspaß mit Volksfeststimmung und ein spannendes Fußballderby Von Jan Wrege / Niels-Peter Binder | 10.08.2023, 13:55 Uhr Am Sonnabend um 16 Uhr beginnt der 35. Husumer Hafentagelauf mit dem Kinder-Rennen. Foto: Uwe Gosch up-down up-down

Der 35. Husumer Hafentagelauf, ein hochklassiges Springturnier auf der Reitanlage in Behrendorf und das Derby in der Fußball-Landesliga zwischen SV Dörpum und SV Frisia 03 Risum-Lindholm stehen am Wochenende in Nordfriesland Sport im Blickpunkt.