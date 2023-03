Impressionen vom Crossduathlon 2021 im Langenberger Forst. Auch diesmal sind Jung und Alt wieder gemeinsam am Start. Foto: Peter Schmidt up-down up-down Nordfrieslands Sport am Wochenende Laufen und Radfahren im Wald und ein spannendes NF-Derby im Fußball Von Jan Wrege / Niels-Peter Binder | 23.03.2023, 12:00 Uhr

Der Langenberger Forst ist Schauplatz für einen Crossduathlon mit Laufen und Radfahren. In Leck gibt es die Jugend-Kreismeisterschaft im Pferdesport. In der Fußball-Landesliga steht das Derby zwischen dem SV Dörpum und dem TSV Rantrum an und in der Oberliga das Kellerduell zwischen dem Vorletzten SV Frisia 03 Risum-Lindholm und dem Schlusslicht GW Siebenbäumen.