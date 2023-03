Der TSV Friedrichsberg-Busdorf (hier Gonde Henningsen, li.) und der TuS Collegia Jübek (Marko Schramm) sind am Sonnabend im Einsatz. Foto: Jürgen Sieg up-down up-down Fußball-Programm für die Schleswiger Region Schlusslicht gegen Spitzenreiter: Collegia Jübek vor fast unlösbarer Aufgabe in Satrup Von Udo Mehrens | 23.03.2023, 11:46 Uhr

In der Fußball-Landesliga geht es für den TSV Kropp beim TuS Rotenhof um den dritten Platz. Schleswig IF trifft in Osterrönfeld auf einen alten Bekannten.