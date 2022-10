Gibt es für Daniel-Alexander Schubert und den TSV Friedrichsberg auch in Satrup Grund zum Jubeln? Foto: Jürgen Sieg up-down up-down Sportprogramm am Wochenende Knackt der TSV Friedrichsberg im Topspiel den Titelfavoriten Satrup? Von Udo Mehrens / Holger Petersen | 13.10.2022, 12:28 Uhr

Das Spitzenspiel der Landesliga und das Nachbarschaftsduell in der Verbandsliga werden die Fußballfans in der Schleswiger Region an diesem Wochenende mit besonderem Interesse verfolgen.