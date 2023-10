Sportprogramm für die Schleswiger Region Fünfter gegen Dritter: Friedrichsberg will die Oberhand im Verfolgerduell behalten Von Udo Mehrens | 19.10.2023, 08:14 Uhr Daniel-Alexander Schubert (M.) und seine Friedrichsberger peilen gegen Eidertal einen Heimsieg an. Foto: Jürgen Sieg up-down up-down

Die Handballer in der Schleswiger Region befinden sich in den Herbstferien und haben Pause, die Fußballer jedoch sind auch an diesem Wochenende am Ball.