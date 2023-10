Nordfrieslands Sport am Wochenende Landesliga-Fußballer wollen den Aufwärtstrend fortsetzen Von Mattes Weithase | 18.10.2023, 17:32 Uhr Schon zehnmal getroffen: Husum hofft auf weitere Tore von Leven Jensen im Heimspiel gegen Schleswig IF. Foto: Brigitte Petersen up-down up-down

Alle Fußball-Landesligisten aus Nordfriesland spielen am Wochenende zu Hause. In der Verbandsliga genießt nur der TSV Hattstedt Heimrecht. Die Frauen des SV Frisia 03 müssen in der Oberliga nach Kiel reisen.