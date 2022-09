Benjamin Haas wurde bei den Landesmeisterschaften Zweiter der Gesamtwertung und gewann den Titel in seiner Altersklasse M30. Foto: Niels-Peter Binder up-down up-down Triathlon Ladelunder Benjamin Haas auf dem Weg zur WM-Form Von Niels-Peter Binder | 05.09.2022, 16:21 Uhr

Keine Triathlon-Party im Norden ohne die Nordfriesen: Auch beim Finale der Triathlon-Landesliga, das zusammen mit den Landesmeisterschaften auf der Olympischen Distanz (1,5 km – 40 km – 10 km) in Norderstedt ausgetragen wurde, setzten die Asse aus Südtondern Akzente. Benjamin Haas wurde Vizelandesmeister und nähert sich der angestrebten Form für die Teilnahme an der WM in den USA.