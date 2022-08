Vorfreude auf den Tag des Sports: Das Plakat zum Jubiläumsfest präsentieren (v.l.) Tyll Reinisch (Event-Inklusionsmanager im KSV), Frank Prühs (Sportjugend), Matthias Hansen (KSV-Vorsitzender), Dirk Weimar (2. KSV-Vorsitzender), Kim Koltermann (Beisitzer KSV-Vorstand) und Sören Nissen (Vorsitzender des Bredstedter TSV). FOTO: Jan Wrege up-down up-down Kreissportverband NF Alle sind zum bunten Tag des Sports in Bredstedt eingeladen Von Jan Wrege | 05.08.2022, 14:24 Uhr

Das 75-jährige Jubiläum des Kreissportverbandes Nordfriesland soll am 27. August in Bredstedt mit einem Tag des Sports gefeiert werden. Alle Interessierten sind eingeladen, die Vielfalt des Sports in Nordfriesland kennenzulernen und viele Angebote aktiv auszuprobieren.