Dreifache Torschützin: Die treffsichere Frisia-Stürmerin Kristina Wolf (li.) attackiert hier die Kieler Abwehrspielerin Paulina Prusinowska. Foto: Wolfgang Pustal up-down up-down Fußball-Oberliga der Frauen Kristina Wolf rettet dem SV Frisia 03 Risum-Lindholm noch einen Punkt Von Jan Wrege | 25.09.2022, 17:36 Uhr

Das Gipfeltreffen in der Fußball-Oberliga der Frauen erfüllte die Erwartungen an Spannung und spielerische Klasse. Am Ende trennten sich der SV Frisia 03 Risum-Lindholm und die SSG Rot-Schwarz Kiel mit 3:3 (0:2).