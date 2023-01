Start zum Hauptlauf beim Auftakt der Drelsdorfer Winterlaufserie: Die Topkräfte bringen sich schon in Position. Am Ende siegte Jenny Jendryschik (Flensburg, Nr. 103) in der Frauen-Konkurrenz, bei den Männern gewann Tobias Jürchott (Flensburg/117) vor Heiko Sönksen (Enge-Sande/ vorn rechts, 233) und Torge Surkus (Flensburg/248).

Foto: Uwe Gosch up-down up-down