Fußball-Landesliga Schleswig IF Stern Flensburg muss nach 3:0-Führung noch zittern Von Wilfried Simon | 11.09.2022, 18:05 Uhr

Nach drei Niederlagen in Folge ist Fußball-Landesligist IF Stern Flensburg wieder in der Spur. Es reichte eine durchschnittliche Leistung, um den MTV Tellingstedt 4:2 (2:0) zu besiegen.