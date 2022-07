Der Kameruner Momo Franck (r.) ist einer der Neuzugänge, mit denen sich der Husumer SV für den Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga verstärkt hat. FOTO: Brigitte Petersen up-down up-down Fußball-Oberliga Der Husumer SV muss sich in neuer Rolle zurechtfinden Von Björn Gutt | 29.07.2022, 15:19 Uhr

Vereinsfusion und Aufstieg in die Fußball-Oberliga: Beim Husumer SV seit 1875 ist viel in Bewegung. Jetzt wollen sich die Kreisstädter in der höchsten Landesklasse etablieren.