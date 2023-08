Sporttipps für Nordfriesland Husumer SV will sich endlich für gutes Spiel belohnen Von Jan Wrege | 31.08.2023, 16:01 Uhr Zuletzt jubelte der Husumer SV am 5. August über einen Landesliga-Sieg: Leven Meiko Jensen erzielt hier das erste Tor der Gastgeber beim 2:1 gegen den TSV Kropp. Foto: Brigitte Petersen up-down up-down

Das Fußball-Wochenende in Nordfriesland bietet drei Spiele in der Landesliga und ein interessantes Verbandsliga-Derby. In Ohrstedt gibt es einen für jedermann offenen Charity Lauf. In Husum wird am Sonntag die Leichtathletik-Kreismeisterschaft im Mehrkampf ausgerichtet.