Amateurfußballer unter Schock Zusammenbruch eines Mitspielers: So will der Husumer SV die Ereignisse verarbeiten Von Ulrich Schröder | 16.08.2023, 15:53 Uhr Die Fußballer des Husumer SV in der Partie beim TuS Rotenhof, die abgebrochen wurde. Foto: Torge Meyer

Der Schock sitzt bei den Landesliga-Fußballern des Husumer SV weiterhin tief. Am vergangenen Sonnabend (12. August) war einer ihrer Mitspieler in Rendsburg auf dem Platz zusammengebrochen. Dennoch wollen die Nordfriesen am kommenden Wochenende wieder spielen.