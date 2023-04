Die Husumer Henning Lorenzen (r.) und Hannes Guth konnten den zweifachen Heider Torschützen Marvin Ehlert nicht stoppen. Foto: Brigitte Petersen/Archiv up-down up-down Sportprogramm am Wochenende Husumer SV muss sich schnell von einem Debakel erholen Von Jan Wrege / Björn Gutt | 27.04.2023, 17:52 Uhr

Der Abstiegskampf der Fußballer steht im Blickpunkt des Sportwochenendes in Nordfriesland. Bei den Frauen steigt in Risum-Lindholm das Halbfinale im Kreispokal. Die Bredstedter Handballerinnen wollen die Oberliga-Tabellenspitze im letzten Heimspiel verteidigen. In Ladelund gibt es ein Pferdesportereignis für die ganze Familie