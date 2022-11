Damian Krause (r.) ist mit sechs Treffern der bislang beste Torschütze des Husumer SV in dieser Saison. Auf seine Qualitäten hoffen die Stormstädter auch im wichtigen Heimspiel gegen den TSV Bordesholm. Foto: Brigitte Petersen up-down up-down Sportprogramm am Wochenende Husumer SV hofft im Heimspiel gegen Bordesholm auf die Wende Von Wolfgang Pustal | 03.11.2022, 16:30 Uhr

Die Oberliga-Frauen des SV Frisia 03 Risum-Lindholm sind als Tabellenzweite weiterhin das Aushängeschild des nordfriesischen Fußballs, während die Männer des Husumer SV und des SV Frisia 03 in der höchsten Landesklasse weiterhin in der Abstiegszone stehen. Aber auch in der Landesliga Schleswig und in der Verbandsliga Nord gibt es Positives zu sehen.