Sporttipps für Nordfriesland Hochkarätiger Pferdesport und eine Riesenregatta im Rudern Von Jan Wrege | 28.09.2023, 15:12 Uhr Björn Behrend vom RV Obere Arlau - hier mit Madonna - gehört zu den Lokalmatadoren, die für mehrere Prüfungen des heimischen Hallenturniers gemeldet haben. Foto: @ ChristianBeeck.de up-down up-down

Reiten und Rudern steht im Blickpunkt des Sportgeschehens in Nordfriesland an diesem Wochenende. Das einzige Heimspiel in der Fußball-Landesliga bestreitet der Husumer SV. Für die Bredstedter Handballerinnen gibt es eine Zwangspause.