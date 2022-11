Immer voller Einsatz: Husums Leitwolf Henning Lorenzen bei einer beherzten Abwehraktion im Spiel gegen den VfB Lübeck II. Foto: Brigitte Petersen up-down up-down Sportprogramm am Wochenende Henning Lorenzen glaubt an den Klassenerhalt für den Husumer SV Von Björn Gutt/Jan Wrege | 24.11.2022, 11:34 Uhr

Henning Lorenzen, Kapitän des Fußball-Oberligisten Husumer SV, bleibt trotz der unbefriedigenden Herbstrunde optimistisch und auch der SV Frisia 03 Risum-Lindholm hat den Klassenerhalt nicht abgeschrieben. Beide NF-Teams sind jeweils in Heimspielen gefordert. Im Pferdesport steht in Leck ein hochkarätiges Springturnier an, in Bredstedt treffen sich Top-Talente der Leichtathletik.