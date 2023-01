Bastian Schütt vom HC Treia Jübek fliegt Richtung Tor und erzielt einen seiner fünf Treffer gegen Tills Löwen. Foto: Jürgen Sieg up-down up-down Handball-SH-Liga Männer HC Treia/Jübek gegen die HSG Tills Löwen weiter im Torrausch Von Ingo Breuel | 29.01.2023, 19:22 Uhr

37:20 Silberstedt 34:24 in Aumühle, 40:28 in Altenholz und nun ein 37:20 (17:12) gegen die HSG Tills Löwen – es läuft rund bei den SH-Liga-Handballern des HC Treia/Jübek. In der Tabelle bleibt das Team von Sven Schmidt und Sjören Tölle auf Platz drei mit vier Punkten Rückstand auf den Zweiten Mönkeberg.