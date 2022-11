Trainer Peer Linde schwört seine Spielerinnen auf die Partie gegen den VfL Oldenburg ein. Foto: privat up-down up-down Handball-Bundesliga A-Jugend des Handewitter SV hat ein „Endspiel“ gegen den VfL Oldenburg Von shz.de | 16.11.2022, 17:27 Uhr

Dritter Spieltag in der Jugend-Bundesliga: Für die Handball-A-Juniorinnen des Handewitter SV steht am Sonnabend (14.30 Uhr, Wikinghalle) ein „Endspiel“ gegen den VfL Oldenburg an.