Die Bredstedterin Kristin Hultzsch kann in dieser Szene von der Norderstedter Abwehr nur auf Kosten eines Siebenmeters gestoppt werden. Foto: Wolfgang Zamow up-down up-down Handball-Oberliga Handballerinnen des Bredstedter TSV weiter auf der Erfolgswelle Von Ingo Breuel | 31.10.2022, 12:04 Uhr

In einem hart umkämpften Oberliga-Spitzenspiel haben die Handballerinnen des Bredstedter TSV den Verfolger HT Norderstedt knapp, aber verdient mit 21:20 (8:8) in die Schranken gewiesen und die Tabellenführung in der Vorrundengruppe A auf vier Punkte ausgebaut.